CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI VALENCIA – Nella giornata di sabato vi avevamo riporato i dettagli del rinnovo del prestito fino a fine stagione di Alessandro Florenzi a Valencia, con i due club che avevano dunque trovato l’accordo per la permanenza fino alla chiusura del campionato di quest’anno.

Calciomercato Roma, futuro Florenzi

Il futuro del terzino di proprietà della Roma, però, è ancora molto incerto. Sulle corsie laterali il tecnico del club capitolino, Paulo Fonseca, anche con il ritorno di Rick Karsdorp, avrà l’imbarazzo della scelta, con le coppie attualmente formate da Santon-Peres a destra e Kolarov-Spinazzola a sinistra. Da gennaio con la società iberica ha totalizzato 5 presenze tra Liga, Champions League e Coppa del Re, con un cartellino rosso rimediato.

Su Florenzi Fiorentina e Siviglia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe però non essere scontata la sua permanenza al Valencia nella prossima stagione. Potrebbe si rimanere in Spagna, su di lui c’è l’interesse del Siviglia del ds Monchi, oppure tornare in Italia con la Fiorentina in pole su tutte alla finestra.

