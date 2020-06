Calciomercato Roma, qualcosa si muove sul fronte cessioni

Il prossimo calciomercato Roma vedrà senz’altro il direttore sportivo Petrachi molto impegnato. Dovrà essere bravo nel portare a mister Fonseca le pedine necessarie per far rimanere la Roma nelle prime posizioni della classifica di serie A e nello stesso tempo però dovrà essere bravo nel trovare una sistemazione ad elementi che non rientrano nei piani tecnici e i cui ingaggi pesano parecchio sulle casse del club.

Nella lista dei possibili ceduti potrebbero esserci diversi giocatori, tra cui Florenzi, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kluivert, Under e Pastore. Senza dimenticare chi tornerà dal prestito a fine stagione. Qualcosa sembra già muoversi.

Calciomercato Roma: Juan Jesus verso la Turchia

Come riporta il Corriere dello Sport potrebbe essere Juan Jesus il primo giocatore che potrebbe essere ceduto nella prossima estate. Il difensore brasiliano è di fatto l’ultima scelta di Fonseca nel pacchetto arretrato e ormai da tempo si vocifera una sua cessione. Cosa che potrebbe avvenire appunto a breve, visto che si è fatto vivo il Fenerbahce. I turchi sono pronti a versare 2.5 milioni ai giallorossi, pronti a lasciar partire il giocatore visto anche il suo ingaggio.

Lo stesso club turco vorrebbe anche Cetin, così come il Galatasaray, ma in questo caso la Roma ancora non sembra aver deciso il destino del giocatore, che potrebbe anche rimanere in rosa. Altro giocatore che potrebbe lasciare la Roma è Kluivert. L’olandese infatti potrebbe essere inserito in uno scambio con l’Arsenal per far sì che i Gunners diano il via libera al trasferimento di Mkhitaryan a titolo definitivo. E’ chiaro però che da questa trattativa si aspetta anche una importante somma economica.

