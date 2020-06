Calciomercato: «Nainggolan? Secondo me torna alla Roma»

Massimo Cellino, presidente del Brescia, è un uomo che conosce molto bene il mondo del calcio. Al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato di diversi argomenti.

Tra questi anche di Radja Nainggolan, un giocatore che ha avuto alle sue dipendenze a Cagliari e che dalla Sardegna ha poi spiccato il volo accettando le avance della Roma. E il “Ninja” in giallorosso ha scritto delle pagine importanti della storia del club. Impossibile rimproverarlo sul piano dell’impegno, al di là di tutti i gol messi a segno. Trasformato in trequartista, è stato davvero devastante per le difese avversarie.

LEGGI ANCHE ->>Calciomercato Roma, si apre uno spiraglio per Smalling

Nel 2018 poi è arrivato il divorzio dalla Roma e il passaggio all’Inter, dove però non è rimasto a lungo. Nell’estate scorsa è tornato in prestito al Cagliari dove finora ha segnato 5 gol in 21 apparizioni. Ha compiuto da poco 32 anni e ancora non sa quale sarà il suo futuro al termine di questo campionato. Tornerà presumibilmente all’Inter, ma poi? Chissà.

Massimo Cellino conosce bene Nainggolan. «Difficile non volergli bene, l’ultima volta che ci siamo visti mi ha abbracciato forte» ha detto il presidente del Brescia. Che esprime proprio il suo pensiero riguardo il futuro del belga «Secondo me torna alla Roma, è il suo sogno, è rimasto folgorato dalla città, dall’ambiente. Radja è capace di darti tutto» ha detto. L’attaccamento ai colori giallorossi del “Ninja” è noto, chissà se nel suo futuro ci sarà davvero un ritorno nella capitale.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!