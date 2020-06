Serie A, calendario Roma: date e orari dei giallorossi

La Serie A ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi fino alla quartultima giornata: ecco date e orari della Roma.

CALENDARIO AS ROMA SERIE A –

Roma – Sampdoria mercoledì 24 giugno ore 21:45 – SKY

Milan – Roma domenica 28 giugno ore 17:15 – DAZN

Roma – Udinese giovedì 2 luglio ore 21:15 – SKY

Napoli – Roma domenica 5 luglio ore 21:15 – SKY

Roma – Parma mercoledì 8 luglio ore 21:45 – DAZN

Brescia – Roma sabato 11 luglio ore 19:30 – SKY

Roma – Hellas Verona mercoledì 15 luglio ore 21:45 – SKY

Roma – Inter domenica 19 luglio ore 21:45 – SKY

Spal – Roma mercoledì 22 luglio ore 21:45 – DAZN

La stagione della Roma riprenderà ufficialmente mercoledì 24 giugno alle ore 21:45. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus il campionato riparte. Per i giallorossi una partita in casa contro l’ex Ranieri, in diretta tv su Sky. Poi ci sarà l’unica partita in programma alle 17:15, ovvero Milan-Roma che sarà trasmessa da DAZN. Le altre partite su DAZN saranno Roma-Parma mercoledì 8 luglio alle 21:45 e Spal-Roma mercoledì 22 luglio alle 21:45.

Una sola altra partita alle 19:30, quella di Brescia fissata per sabato 11 luglio. Per il resto i tifosi della Roma dovranno fare le ore piccole per seguire i giallorossi. Ben sette partite inizieranno alle 21:15.

