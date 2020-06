CALCIOMERCATO ROMA BONAVENTURA TORINO – Non ha ancora deciso il suo futuro, ma Giacomo Bonaventura sicuramente terminerà la sua esperienza con la maglia del Milan. Il centrocampista classe ’89 potrebbe non spostarsi di molto dalla Lombardia, dove prima della sua avventura rossonera era con la maglia dell’Atalanta.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, arriva il giovane attaccante Suf Podgoreanu

Bonaventura tra Roma e Torino

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, però, in forte pressing sul 30enne giocatore rossonero c’è il Torino del nuovo responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati (ex Spal). E’ un duello molto serrato tra giallorossi e granata per il giocatore del Milan che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. Il club di Urbano Cairo sta accelerando il pressing su di lui, tanto che avrebbe superato la Roma come destinazione.

LEGGI ANCHE –> Roma, stadio aperto ai tifosi? Cresce l’ottimismo per il futuro

Le ultime su Bonaventura

Il dt Vagnati ha intensificato i contatti con il procuratore del calciatore, Mino Raiola, con l’obiettivo è ottenere il prima possibile il sì di Bonaventura e battere così sul tempo la squadra capitolina guidata da Paulo Fonseca.

LEGGI ANCHE –> Serie A in tv: le novità su Rai, Mediaset, Sky e DAZN

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!