Calciomercato Roma, le priorità in entrata sono due

Nel prossimo calciomercato Roma le idee sembrano essere abbastanza chiare. Al di là di Smalling e Mkhitaryan, situazioni chiave per la squadra giallorossa (perché in caso non resteranno si dovranno cercare alternative) la priorità per il club giallorosso sarà quella di trovare un terzino destro e una punta.

In difesa a destra per adesso Paulo Fonseca ha tante alternative ma non un titolare fisso. Proverà a convincerlo Zappacosta alla ripresa, anche se il giocatore ha un futuro da definire. La Roma vorrebbe prolungare il prestito con il Chelsea. Ma in ogni caso guarda comunque altrove. A Gonzalo Montiel ad esempio, terzino destro del River Plate che ha molti estimatori pure in Italia. L’impressione è che chi vorrà portarselo a casa dovrà sborsare una somma superiore ai 10 milioni di euro. Nel mirino ci sono anche Faraoni del Verona e Arias dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, serve assolutamente un vice-Dzeko

Nikola Kalinic non rimarrà sicuramente in giallorosso dopo questa stagione e per questo motivo la Roma dovrà cercare una nuova alternativa a Edin Dzeko. E il nome in cima alla lista è sempre quello di Moise Kean. Il giovane attaccante potrebbe arrivare nella capitale in prestito e avrebbe senz’altro più spazio che non in Inghilterra. Un affare dunque che si può fare, se ci saranno le giuste condizioni.

In alternativa si fa il nome di Nahuel Bustos. E’ un attaccante argentino che gioca nel Talleres, ha un contratto fino al 2022 e una clausola di rescissione di 17 milioni di euro. Una somma decisamente importante, che per molti sarà impossibile da versare visto il momento economico che si sta vivendo. La società argentina avrebbe chiesto 12 milioni di euro.

