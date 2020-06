Milan, nuovo infortunio dopo Ibra: è a rischio per la partita con la Roma

Il difensore del Milan Duarte ha subito uno stiramento al flessore: la sua presenza in campo contro la Roma è a questo punto in serio dubbio.

Da ieri sono ufficiali le date delle partite di Serie A della Roma. I giallorossi ripartiranno dalla sfida contro la Sampdoria dell’ex Ranieri. Poi c’è in programma la trasferta di San Siro contro il Milan, domenica 28 giugno alle 17:15. Proprio nel pomeriggio però l’allenatore Pioli ha perso un calciatore per infortunio. Il difensore brasiliano Leo Duarte ha infatti – come riporta Sky Sport – subito uno stiramento al flessore nel corso della seduta di allenamento di oggi a Milanello.

I tempi di recupero previsti per un infortunio di questo tipo è tra le tre e le quattro settimane, motivo per cui è altamente improbabile un suo rientro in tempo per la partita contro la Roma. Sarebbe del resto controproducente in questo periodo forzarne il recupero.

LEGGI ANCHE –>>Serie A, il calendario con data e orari della Roma

Milan, dopo Ibrahimovic si fa male Duarte: niente Roma per il brasiliano?

Il Milan prima di giocare contro la Roma sarà impegnato precedentemente contro il Lecce in campionato, ma sarà anche la prima squadra italiana a tornare ufficialmente in campo. Ancora non c’è la data ufficiale ma molto probabilmente affronterà la Juventus nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in programma allo Stadium. Si ripartirà dall’uno a uno della partita di andata.

Pioli dovrà affrontare la difficile trasferta in emergenza. Oltre agli squalificati Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic, non ci sarà infatti nemmeno Leo Duarte. Per il brasiliano, che in passato era stato accostato anche alla Roma, il primo anno in rossonero è stato avaro di soddisfazioni soprattutto a causa degli infortuni che ne hanno pregiudicato il rendimento.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, due argentini tra i possibili acquisti

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!