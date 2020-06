Serie A in tv: le novità su Rai, Mediaset, Sky e DAZN

La Serie A ripartirà ufficialmente il 20 giugno a porte chiuse, motivo per cui ci sarà massima copertura da parte delle tv: ecco cosa cambierà su Rai, Mediaset, Sky e DAZN.

Il calcio italiano sta per tornare. Visto che almeno fino ad agosto sarà impossibile per i tifosi tornare negli stadi, le televisioni avranno il compito di fare entrare il calcio nelle case degli italiani. E dovranno farlo nonostante alcune restrizioni dovute al protocollo concordato da Comitato tecnico scientifico e Figc.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a trasmettere la prima partita ufficiale in Italia dopo lo stop per l’emergenza coronavirus sarà la Rai con le semifinali di Coppa Italia. A cui farà seguito la finale in programma il 17 giugno. Il direttore Auro Bulbarelli dovrà decidere il sostituto di Franco Lauro, scomparso lo scorso 14 aprile a Roma. Al suo posto nei collegamenti pre e post partita dovrebbero esserci Simona Rolandi ed Enrico Varriale. Riprenderà regolarmente la Domenica Sportiva di Paola Ferrari: durerà due ore e andrà in onda dalle 23.30. Verso lo stop definitivo invece la Domenica Ventura e A Tutta Rete.

Serie A, le trasmissioni TV di Mediaset, Sky Sport e DAZN

La novità principale in casa Mediaset è l’addio a “Tiki Taka“, che non riprenderà per il finale di stagione e sarà molto probabilmente cancellato definitivamente. Il conduttore Pierluigi Pardo dovrebbe comunque restare in Mediaset quanto meno come telecronista. Riprenderà dal 21 giugno Pressing Serie A su Italia 1. Confermata come conduttrice Giorgia Rossi, che non avrà più al suo fianco Walter Zenga, ora allenatore del Cagliari. Probabile un’alternanza tra Ciro Ferrara, Alessio Tacchinardi e Giovanni Galli.

Nessun cambiamento particolare in casa Sky Sport: da Sky calcio show con Bonan e Di Marzio al Club di Fabio Caressa per finire con il Live del sabato di Marco Cattaneo e – quando ripartirà – la Champions League con Ilaria D’Amico.

Nessuna novità anche per quanto riguarda DAZN, che ripartirà con i consueti pre e post partita e Diletta Leotta sulla partita top.

