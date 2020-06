Calciomercato Roma, c’è la soluzione per la conferma di Smalling

La mossa principale del calciomercato Roma sarà la conferma di due giocatori chiave per Paulo Fonseca, vale a dire Smalling e Mkhitaryan. Giocatori di grande esperienza che hanno avuto un ottimo rendimento. Difficile che il club giallorosso possa riuscire a prenderli in via definitiva, ma specie per il difensore inglese cresce l’ottimismo riguardo la sua permanenza.

Calciomercato Roma: la soluzione per Smalling

L’intenzione del ds Petrachi – come sottolinea Il Corriere dello Sport – è quella di riuscire a ottenere un nuovo prestito oneroso dal Manchester United, con il quale i rapporti sono buoni. Un prestito a 3 milioni che potrebbe accontentare i Red Devils. Che avrebbero capito che in fondo, considerato il momento economico, difficilmente si troverebbero dei club pronti a spendere tanto per il difensore. In questo caso Smalling rimarrebbe uno dei punti fermi della squadra di Fonseca.

Calciomercato Roma: arriva Podgoreanu

La Roma avrebbe messo nel mirino Suf Podgoreanu, attaccante israeliano ma di origini romene, nato nel 2002 e alto 1.93 cm. Un giocatore che avrebbe stregato De Sanctis e che è pronto a sottoscrivere un contratto triennale con i giallorossi. Si aggregherebbe alla Primavera di Alberto De Rossi. Il calciatore ha gli stessi agenti di Smalling e l’operazione potrebbe andare in porto a breve.

Per quanto riguarda le altre mosse, si continua a cercare una strada per far sì che possa rimanere a Roma pure Mkhitaryan, ma non si perde di vista Pedro, che a breve sarà svincolato dal Chelsea. Per l’attacco i nomi sono sempre quelli di Bustos e Kean, in difesa quello di Montiel, terzino destro del River.

