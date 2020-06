Calciomercato Roma, maxi scambio con la Juventus in vista?

Continuano i rumors di calciomercato che intrecciano Roma e Juventus. I due club già in passato hanno realizzato degli scambi e non è detto che questo non possa avvenire anche durante quest’estate.

Periodo che si preannuncia davvero bollente, considerando che oltre al calcio giocato (con le due squadre che ad agosto saranno di scena in Europa) ci saranno anche delle trattative in vista della prossima stagione.

Lo scorso anno Roma e Juventus hanno concretizzato lo scambio tra Luca Pellegrini e Spinazzola, in queste settimane – come riporta Tuttosport – le due società starebbero invece parlando di più calciatori.

Calciomercato, Bernardeschi-Zaniolo cambiano maglia?

Lo scambio più importante del quale parla il quotidiano sportivo riguarda due trequartisti, ovvero Federico Bernardeschi e Niccolò Zaniolo. La Juventus punterebbe forte sul talentuoso giocatore della Roma, che però ha più volte dichiarato di voler rimanere nella capitale. E in cambio sarebbe pronta a offrire Bernardeschi, che ha trovato sempre meno spazio con Sarri e sembra destinato a cambiare aria.

Calciomercato, tra Roma e Juventus altri scambi?

Sempre secondo Tuttosport le due società però starebbero anche parlando di altri possibili scambi da realizzare in estate, che vedrebbero coinvolti da un lato Rugani e Mandragora e dall’altro Cristante e Kluivert. Potrebbe esserci dunque in cantiere un maxi-scambio tra le due società che probabilmente colmerebbe delle lacune in organico, anche se sembra difficile che alcuni giocatori possano cambiare maglia.



