Calciomercato Roma, dietrofront di Nagelsmann per Schick

Calciomercato Roma, il trasferimento a titolo definitivo di Schick al Lipsia sta diventando una telenovela: le parole di Nagelsmann.

La Bundesliga è ripresa e sarà il primo campionato a chiudere regolarmente la stagione. Schick è tornato a fare gol e sta dando il suo contributo per la qualificazione del Lipsia alla prossima Champions League. Champions League in cui la squadra allenata da Nagelsmann sarà impegnata nei quarti di finale dopo avere demolito il Tottenham di Mourinho agli ottavi. Eppure, nonostante tutti questi incassi, secondo Nagelsmann i soldi per acquistare Schick a titolo definitivo dalla Roma potrebbero non esserci. Verità o semplice strategia per abbassare il prezzo, viste anche la attuali difficoltà economiche della Roma?

Calciomercato Roma: le parole di Nagelsmann

L’allenatore del Lipsia Nagelsmann ha parlato così a proposito di Schick ai microfoni di Sport Bild: “Credo che alla fine del campionato di Bundesliga riusciremo a entrare nelle prime quattro della classifica, ma anche se dovesse succedere non sarà facile riscattare Schick e Angelino. Anche se dovessimo entrare in Champions League non possiamo sprecare le nostre risorse. Abbiamo un piano molto rigoroso e un budget da rispettare. Inoltre se non riuscissimo a vendere dei giocatori e a fare operazioni in uscita difficilmente saremmo in grado di fare qualche altro nuovo acquisto. Spesso i tifosi non riescono a comprendere questi aspetti”.

