CALCIOMERCATO ROMA PEDRO CHELSEA – In queste settimane l’asse Roma-Inghilterra è caldissimo, soprattutto quello con Londra. Se da una parte sembra essere ormai scontata la permanenza di Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan fino al termine della stagione, il diesse Petrachi sta continuando a lavorare per farli rimanere un’ulteriore stagione. Per l’armeno ci sono buone possibilità che vada in porto, con l’aiuto di Mino Raiola, per il difensore inglese, invece resta una pista difficile, in quanto lo United continua a chiedere almeno 20 milioni di euro.

Calciomercato Roma, scambio Biraghi-Florenzi: le ultime

Roma Pedro, le ultime

Molto rovente dicevamo è quello Roma-Londra, perché il primo obiettivo per l’attacco giallorosso è quello di Pedro. Il giocatore , che piace molto anche alla Juventus di Maurizio Sarri che lo ha allenato proprio nella sua esperienza al Chelsea, è in scadenza di contratto con i Blues. Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’ la trattativa con i capitolino è molto ben avviata, tranto che la destinazione sarebbe anche gradita al calciatore. L’affare dunque si dovrebbe fare, ma prima la Roma dovrà pensare alle cessioni.

Cessioni Roma, la situazione

Tanti, molti, abbastanza soldi dovrà racimolare la Roma dalle cessioni di esuberi e giocatori in prestito che attualmente stanno mostrando un buon valore (vedi Schick con il Lipsia in Germania. Tornando all’aiuto di Mino Raiola, sempre secondo ‘Il Romanista’, l’agente sta lavorando per portare Justin Kluivert ai Gunners, contestualmente lavora per il rinnovo del prestito di Mkhitaryan. Si tratta su cifre da 25-30 milioni di euro, che porterebbero una grande plusvalenza ai capitolini.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!