CALCIOMERCATO ROMA SCAMBIO BIRAGHI FLORENZI FIORENTINA – L’obiettivo principale del direttore sportivo del club capitolino Gianluca Petrachi è quello di risanare quanto più possibile il bilancio della Roma, per farlo dovrà racimolare il massimo dai profitti derivanti dalle cessioni di esuberi e di giocatori in prestito: Olsen, Juan Jesus, Karsdorp Fazio, Bianda, Nzonzi, Coric, Gonalons, Defrel, Perotti e Pastore.

Caso particolare invece per Schick e Florenzi, che hanno sicuramente più mercato e hanno situazioni ben diverse. Il primo verrà riscattato dal Lipsia, da capire a quali cifre, mentre il secondo potrebbe tornare in Italia e potrebbe generare alle casse giallorosse un’ottima plusvalenza.

Juventus e Fiorentina su Florenzi

L’edizione odierna de ‘Il Romanista’ riporta come, calcolando che sia cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, la sua cessione sarebbe quasi totalmente una plusvalenza. Dal possibile scambio con la Juventus per Daniele Rugani, quest’ultimo profilo che piace soprattutto a Fonseca che vorrà mettere in atto la difesa a 3 già dalla ripartenza del campionato, al più probabile scambio con la Fiorentina per Cristiano Biraghi, attualmente in prestito all’Inter.

Scambio Florenzi Biraghi, le ultime

La valutazione che fa la Roma di Florenzi è di almeno 20 milioni, sfruttando soprattutto la sua duttilità in qualsiasi reparto di difesa (terzino), centrocampo (esterno o mezz’ala) e attacco (esterno offensivo). La trattativa con la viola è già partita, con Biraghi che verrebbe a rinforzare la corsia di sinistra visto che Spinazzola semrerebbe sul mercato, anche se tornerebbe molto utile in caso di centrocampo a cinque.

