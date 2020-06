DaGrosa apre alla Roma: “Entro ottobre vorremmo acquistare un top club”. Pallotta cambia acquirente?

ROMA – Sembra essere definitivamente sfumato il passaggio della Roma a Friedkin. L’emergenza coronavirus ha messo fine alla lunga trattativa con Pallotta che in queste settimane ha allacciato dei contatti con Joseph DaGrosa, il nome nuovo che potrebbe nelle prossime settimane le quote di maggioranza del club giallorosso.

LEGGI ANCHE —> DAGROSA INTERESSATO ALLA ROMA

DaGrosa apre alla Roma: “Entro ottobre vorremmo acquistare un top club”

In un’intervista a Shield Gazzette l’imprenditore ha confermato l’interesse di entrare nel mondo del calcio nel giro di poco tempo: “La nostra intenzione è quella di acquistare un club entro ottobre. Secondo noi esiste davvero una grande opportunità per costruire una piattaforma simile al City Football Group, in un periodo molto più breve e ad costo molto più basso“.

E sulle tempistiche precisa: “Acquistare un club durante il calciomercato mi sembra molto difficile. Penso che entro 12 mesi avremo completato la fase uno: compagine di ancoraggio, un club satellite e tre accademie. In un altro anno cercheremo di dare vita ad altri quattro club satelliti e sei accademie“.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!