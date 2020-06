Roma, nuovo socio in arrivo per Pallotta?

La questione societaria rimane un argomento cruciale in casa Roma. Il club giallorosso continua a rimanere in vendita o quantomeno il presidente James Pallotta sta cercando dei nuovi soci. Del resto il periodo economico non è affatto semplice da affrontare, e questo non vale solo per la Roma.

L’emergenza Coronavirus che ha stoppato campionati e competizioni europee ha messo in ginocchio tanti club, che del resto sono delle aziende e che dunque pagano cari i mancati introiti del periodo.

La Roma sembrava pronta ad un passaggio di mano alla fine dello scorso anno, quando di fatto l’attuale presidente James Pallotta e l’imprenditore Dan Friedkin avevano fissato attorno ai 700 milioni di euro la valutazione del club. Poi, come detto, è arrivato il coronavirus e tutto ha subito un brusco rallentamento. Anche l’ultima offerta di Friedkin, al ribasso, non pare aver convinto Pallotta. Che però potrebbe accogliere dei nuovi soci.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma: duello serrato con il Torino per Bonaventura

Roma, un nuovo socio in arrivo?

Come riporta infatti l’edizione odierna di Repubblica per Pallotta potrebbe esserci un nuovo socio in arrivo. Si tratta di Joseph DaGrosa, imprenditore americano di origini italiane che è stato anche proprietario del Bordeaux, club francese. Lo acquistò nel 2018 per 114 milioni di euro insieme alla società King Street, alla quale nello scorso dicembre ha ceduto le sue quote.

DaGrosa però vorrebbe tornare presto a fare affari nel mondo del calcio e potrebbe farlo proprio nel club giallorosso. L’imprenditore, riporta il quotidiano, vorrebbe creare un network calcistico sul modello del City Football Group.



LEGGI ANCHE –>>Serie A in tv: i programmi di Rai, Mediaset, Sky e Dazn

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!