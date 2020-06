Calciomercato Roma, quale futuro per Frattesi?

Il calciomercato Roma non si preannuncia affatto semplice quest’estate. Le trattative inizieranno ufficialmente a settembre, ma già sono diverse settimane che continuano ad accavallarsi rumors sui trasferimenti e sarà così anche durante la ripresa del campionato.

I giallorossi dovranno pensare prima a cedere e il direttore sportivo Petrachi sarà impegnato in tal senso a piazzare gli elementi che non sembrano rientrare nei piani tecnici e che allo stesso tempo hanno degli ingaggi pesanti per le casse del club. Ma si dovrà guardare anche agli acquisti e magari puntare su giovani che possano ben integrarsi nel gruppo di Fonseca.

Come riporta ForzaRoma.info c’è da capire il futuro di uno dei centrocampisti italiani emergenti, vale a dire Davide Frattesi. Che oggi è di proprietà del Sassuolo ma milita nell’Empoli. E’ un ragazzo cresciuto a Trigoria prima di essere ceduto al Sassuolo e farsi le ossa nella cadetteria. Frattesi piace tanto insomma, e la Roma ha ancora su di lui un diritto di ricompra è fissato ai dodici milioni. Il giocatore non ha fatto mistero di sognare il ritorno alla Roma.

Roma, Frattesi rimane nel mirino

E’ possibile che la Roma punti sul riscatto del giocatore cercando però uno “sconto” al Sassuolo, un po’ come ha fatto il Lipsia con la Roma per Schick. I rapporti tra i due club sono buoni e agli emiliani piacciono dei giovani giallorossi, Riccardi su tutti. E con i neroverdi c’è anche da definire il futuro di Defrel.

Nel frattempo crescono le pretendenti al giocatore, visto che Frattesi sarebbe seguito con attenzione pure dalla Juventus.

