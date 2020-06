Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Cagnazzo (Daily Mail) su Mikhtaryan, Smalling e Pedro

Calciomercato Roma, quanti affari in ballo con la Premier League: ASRL ne ha parlato con Alvise Cagnazzo, giornalista del Daily Mail.

Nella scorsa estate Smalling, Zappacosta e Mkhitaryan sono arrivati in prestito dalla Premier League con alterne fortune. Anche la prossima sessione di calciomercato sarà legata a doppio filo con il campionato inglese. Ne abbiamo parlato con Alvise Cagnazzo, giornalista del Daily Mail.

La Roma sta cercando con insistenza Pedro del Chelsea. Può fare la differenza in Serie A?

Ha 33 anni e non vive più le sue migliori stagioni. Il Chelsea ha tenuto oltre ogni limite di età Drogba, ha avuto giocatori esperti ma il fatto che voglia cambiare registro offensivo è un indizio sul fatto che Pedro è oggi al 70% delle possibilità fisiche di qualche anno fa.

Smalling, Zappacosta e Mkhitaryan: la squadra giallorossa rinnoverà questi prestiti oppure riscatterà solo alcuni di loro?

Ho intervistato per il mio tabloid Petrachi qualche tempo fa e lui ha avuto il merito di credere in Smalling quando in Inghilterra non ci credeva nessuno. Solskjaer adesso lo rivuole e vorrebbe anche Koulibaly del Napoli. L’Arsenal ha mostrato un timido interesse per lui ma alla fine credo che rimanere a Roma sia la prima scelta di tutti e tre. Zappacosta è stato sfortunato ma il suo acquisto fu una follia al Chelsea per il grande esborso economico. Penso il Chelsea voglia ora monetizzare. L’armeno è quello più propenso a calmierare le pretese economiche pur di restare ma in questo momento il problema è capire cosa accadrà e chi sarà il nuovo proprietario del club.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma: duello serrato con il Torino per Bonaventura

Calciomercato Roma, le parole di Alvise Cagnazzo

Vertonghen può passare dal Tottenham alla Roma?

È in lista gratuita. Lo vogliono tutte le big e lui vuole la Champions League. Mi ricorda molto Mellberg con pregi e difetti.

Kean sembra essere un calciatore in orbita Roma. Cosa pensa dell’attaccante dell’Everton, può essere adatto al 4-2-3-1 di Fonseca?

Kean non è più ben visto a Liverpool e se c’è una cosa che proprio non puoi fare in Inghilterra è disobbedire a un club. Io vorrei rivederlo in Italia ma ad oggi l’affare lo ha fatto la Juventus che ha ceduto un panchinaro per 27 milioni che all’Everton non andrà sicuramente in doppia cifra a fine anno.

A cura di Danilo Conforti

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!