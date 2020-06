Calciomercato Roma, vertice Fienga-Petrachi: strategia per il doppio colpo

Calciomercato Roma, l’ad Fienga e il ds Petrachi si sono incontrati ieri: le strategie tra cessioni e acquisti, due nomi in pole in entrata

Manca ancora molto all’apertura ufficiale del calciomercato, ma la Roma, come altre squadre, cerca di definire con congruo anticipo le strategie. Sebbene i giallorossi siano oltretutto condizionati dalla questione della cessione societaria, l’intenzione è provare a mettere a segno acquisti importanti per la prossima stagione. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ieri l’ad Fienga e il ds Petrachi si sono incontrati per fare il punto della situazione.

Calciomercato Roma, piano cessioni per Pedro e Montiel

I primi due nomi sul taccuino in entrata sono quelli di Pedro e Montiel. Per fare spazio all’attaccante e all’esterno difensivo, anche dal punto di vista economico, serviranno alcune cessioni. Stando alla ‘rosea’, si punta agli addii di Juan Jesus, Kluivert e Under, per monetizzare e liberare le casse da ingaggi pesanti. In bilico, la questione Schick.

