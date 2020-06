Calciomercato Roma, fissato il prezzo di Nicolò Zaniolo. I giallorossi potrebbero far partire il giocatore per una cifra di 60 milioni.

ROMA – La Roma fissa il prezzo di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, i giallorossi potrebbero decidere di privarsi del giocatore per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Una valutazione che consentirebbe a risollevare la situazione finanziaria della società giallorossa. Al momento, nessuna offerta di tale portata è arrivata a Trigoria.

La Juventus ci pensa

La Roma fissa il prezzo anche se non ha nessuna intenzione di privarsi il giocatore. La Juventus continua a seguire da vicino il giocatore anche se la trattativa non sarà semplice da intavolare visto che i giallorossi non hanno intenzione di accettare contropartite tecniche.

60 milioni per lasciar partire il giocatore anche se non sarà semplice arrivare alla fumata bianca di questa trattativa.

