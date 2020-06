Calciomercato Roma, il Bayern ci prova per Mancini: no dei giallorossi

CALCIOMERCATO ROMA MANCINI BAYERN – Arrivato l’estate scorsa dall’Atalanta in prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro (più ulteriori 8 di bonus al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi), Gianluca Mancini (per lui piccolo problema al gomito) è, insieme a Smalling, il perno intoccabile della difesa giallorossa.

Mancini incedibile

Intoccabile e anche incedibile, secondo quanto riportato dal sito gazzetta.it. Con la difficile permanenza anche nella prossima stagione di Chris Smalling, il club capitolino non può che decidere di ripartire dal centrale classe ’96. Su di lui c’erano anche Juventus e Inter, ma adesso piace anche a club esteri, in Premier League ma soprattutto in Bundesliga, col Bayern che monitora. Mancini in questa stagione ha totalizzato 31 presenze, siglando una rete e fornendo un assist, giocando molto bene in estrema urgenza per Fonseca anche nel reparto di centrocampo, davanti alla difesa.

Bayern su Gianluca Mancini

Si perché secondo quanto riportato dall’edizione online del noto quotidiano sportivo, la società bavarese avrebbe chiesto informazioni sul 24enne di proprietà della Roma tramite un intermediario, trovando però la secca risposta negativa del ds Petrachi. La difesa della Roma dovrà essere puntellata e rinforzata, più che smantellata. Si cerca una soluzione per Fazio e Juan Jesus, si attende la crescita di Cetin e Ibanez (provenienza sempre Atalanta) e si coccola uno dei migliori talenti come Calafiori dalla Primavera.

