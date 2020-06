Calciomercato Roma, Werner sblocca l’acquisto di Schick?

Il calciomercato Roma in uscita vedrà senz’altro la cessione degli elementi che al momento sono lontani dalla capitale, in prestito, e che non rientrano nei piani futuri di Paulo Fonseca e della società.

Uno dei calciatori che potrebbe garantire un introito importante alle casse del club è Patrik Schick. L’attaccante ceco con la maglia della Roma non è mai riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Nella scorsa estate i giallorossi l’hanno prestato al Lipsia e in Germania il calciatore sembra invece rinato.

Belle giocate e gol che lo hanno portato ad essere uno dei migliori attaccanti della Bundesliga nel rapporto tra le presenze e le reti. Il Lipsia ha un diritto di riscatto a 28 milioni di euro, 29 in caso di qualificazione (vicinissima) alla prossima Champions League. Tuttavia nelle scorse settimane avrebbe chiesto “uno sconto” alla Roma.

Calciomercato Roma: maxi-incasso per il Lipsia

Per la società tedesca è in arrivo però un maxi incasso. Come riporta anche la Gazzetta dello Sport il Chelsea ha deciso di pagare la clausola del calciatore Timo Werner, di 60 milioni di euro, e avrebbe bruciato la concorrenza del Liverpool. Il centravanti così sembra destinato a vestire la maglia dei Blues invece che quella della squadra di Klopp.

Se davvero l’affare come pare andrà in porto, allora Schick sembra davvero destinato ad avere un futuro importante nel Lipsia. E proprio la cessione di Werner potrebbe sbloccare, e magari accelerare, il suo acquisto.

