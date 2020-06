Roma, Carles Perez: «Fonseca ha le idee chiare»

Carles Perez vuole essere un top player della Roma e sta lavorando duramnente per questo. Mancano ormai pochi giorni alla ripresa delle ostilità e l’esterno offensivo spagnolo vuole candidarsi ad un finale da protagonista.

L’ex giocatore del Barcellona ha raccontato la sua vita e la sua carriera durante una lunga intervista pubblicata sul sito internet della Roma. Carles Perez è sbocciato con la maglia dei blaugrana, ma i giallorossi vogliono puntare forte su di lui per il futuro. Arrivato a gennaio nella capitale, è stato “stoppato” dal coronavirus proprio nel momento in cui stava scalando le gerarchie di Fonseca.

«Ho un buon ricordo dei primi mesi fino allo stop dovuto al Coronavirus. Come ho sempre detto sono molto contento di essere arrivato qui e del sostegno ricevuto da parte dello staff, dei compagni e di tutte le persone che lavorano nella Roma. Il loro supporto mi ha dato molta fiducia. È stato un peccato non aver potuto giocare per tutto questo tempo ma siamo pronti a ripartire» ha detto Carles Perez.

Solo parole d’elogio per l’allenatore della Roma. «È una persona con le idee molto chiare, ha grande conoscenza calcistica e gli piace giocare bene con uno stile che a me piace, che punta a mantenere il controllo del gioco e del pallone piuttosto che a inseguire l’avversario» ha detto ancora lo spagnolo.

Ripresi gli allenamenti, adesso la testa dei calciatori è rivolta già al campionato. «Ho tantissima voglia di tornare in campo per una partita, di indossare la maglia della Roma di cercare di fare il mio meglio. Anche se giocare a calcio senza i tifosi non sarà la stessa cosa faremo tutto il possibile per cercare di divertire e per dare soddisfazione ai tifosi che ci seguiranno in TV» ha detto Perez. La prima gara ufficiale della Roma dopo la ripresa sarà contro la Sampdoria il 24 giugno.

