Calciomercato Roma, Pedro ha deciso il suo futuro

Il calciomercato Roma quest’estate sarà davvero molto delicato. La società giallorossa avrà pochi fondi da spendere e il direttore sportivo Petrachi prima di tutto dovrà essere bravo a sfoltire l’organico, in modo da garantire degli introiti e di abbassare anche il monte ingaggi.

La Roma guarderà anche alla lista dei futuri svincolati, del resto quest’estate ci saranno tanti giocatori liberi da contratto che si potranno ingaggiare a parametro zero. I giallorossi hanno messo nel mirino Bonaventura, che però è seguito con attenzione anche dal Torino. Ma anche altri giocatori stranieri di grande esperienza, come ad esempio Vertonghen in difesa.

Il centrale sarà libero da impegni non appena scadrà il suo contratto con il Tottenham ed è in cerca di una nuova squadra. E poi c’è Pedro. L’attaccante lascerà il Chelsea alla fine di questa stagione dopo cinque anni a Stamford Bridge e le offerte non gli mancano di certo.

Calciomercato Roma: il futuro di Pedro

Secondo quanto riportano AS e Daily Mail, l’attaccante esterno ex Barcellona avrebbe deciso il suo futuro e sarebbe intenzionato a dare la priorità alla Roma. A 32 anni è pronto a rimettersi in gioco e a convincerlo sarebbe stata la maggiore possibilità di scendere in campo rispetto alle altre squadre interessate.

Di sicuro la Roma potrebbe affidargli un ruolo molto centrale, Pedro è un giocatore dal dna vincente e potrebbe essere anche una ottima guida per i più giovani, un esempio da seguire. In serie A sicuramente lo spagnolo sarebbe ancora un giocatore in grado di fare la differenza.

