Calciomercato Roma, Rodriguez primo nome per la fascia sinistra

Quali saranno le prossime mosse del calciomercato Roma? Di sicuro in queste settimane durante le quali il campionato è stato fermo senz’altro saranno state pianificate le mosse per la prossima stagione. Il direttore sportivo Petrachi è atteso da un compito durissimo.

Dovrà infatti riuscire a portare alla corte di mister Fonseca delle pedine adatte al gioco del portoghese e sostituire quei giocatori che lasceranno la capitale alla fine di questo torneo. Prima bisognerà cedere ma i giallorossi hanno senz’altro già stilato una lista di possibili obiettivi.

Servirà anche una pedina a sinistra, soprattutto se Spinazzola sarà ceduto. Kolarov ha intenzione di chiudere la carriera alla Roma, rifiutando le avance del Bologna. Ma servirà una alternativa. E per questo motivo si sono fatti nelle ultime ore il nome di Biraghi (possibile scambio con Florenzi) oppure quello di Ricardo Rodriguez.

Calciomercato Roma: Rodriguez alternativa a Kolarov

Come riporta Todo Fichajes il laterale svizzero tornerà al Milan dopo il prestito in Olanda al Psv quest’estate ma difficilmente rimarrà in rossonero. Il suo contratto scade nel 2021 ed è probabile per lui una cessione.

La Roma starebbe seguendo con particolare attenzione la sua situazione e sarebbe pronta a mettere sul piatto la somma di quattro milioni di euro per prenderlo. Di sicuro sarebbe una ottima alternativa a Kolarov. Anche lui è uno specialista dei calci piazzati e troverebbe senz’altro spazio in una stagione lunga e logorante.

