Calciomercato Roma, lo scambio con la Juventus può andare in porto

Il calciomercato Roma potrebbe vedere la partenza di alcuni giocatori importanti e la Juventus sarebbe davvero molto interessata ai migliori elementi della squadra allenata da Paulo Fonseca. E sono tanti i rumors di mercato che vedono intrecciate le due società.

Di sicuro il giocatore che maggiormente i bianconeri vorrebbero portare a Torino è Niccolò Zaniolo. Stella della Roma e giocatore già importante per la nazionale nonostante la sua giovane età, piace davvero tantissimo. La Roma non vorrebbe cederlo e avrebbe detto anche no ad un possibile scambio con Bernardeschi. Ma Zaniolo non è il solo giocatore della Roma che interessa.

Per Sarri infatti potrebbero essere delle valide opzioni i due esterni offensivi che la Roma probabilmente sacrificherà nel prossimo calciomercato per motivi di bilancio, vale a dire il turco Cengiz Under e l’olandese Kluivert. Entrambi hanno già dimostrato il loro valore, hanno un prezzo che è inferiore ai 30 milioni di euro e sono esterni veloci e tecnici. Come quelli che piacciono tanto a mister Sarri. La Juventus potrebbe mettere sul piatto anche delle contropartite tecniche, come i difensori Rugani e Romero.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Cagnazzo (Daily Mail) su Mikhtaryan, Smalling e Pedro

Calciomercato Roma: scambio in vista con la Juventus

Nel frattempo tra i due club potrebbe invece andare in porto lo scambio tra i due centrocampisti Mandragora e Cristante. La Juventus riscatterebbe Mandragora dall’Udinese e sarebbe pronta a girarlo alla Roma in cambio del mediano ex Atalanta. Come riporta “Repubblica” anche l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca avrebbe dato il suo assenso all’operazione.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!