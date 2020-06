Calciomercato Roma, Schick segna e prenota il futuro al Lipsia

Calciomercato Roma, Schick continua a segnare e intanto giura fedeltà al Lipsia: “Mi piacerebbe rimanere, mi sono adattato benissimo”.

Il Lipsia ha fallito oggi l’occasione per avvicinare ancora di più la qualificazione alla prossima Champions League. Una qualificazione che farebbe piacere anche alla Roma, perché permetterebbe al Lipsia di guadagnare più soldi per poi non avere problemi a pagare il cartellino di Schick. Considerata anche l’imminente cessione di Werner al Chelsea per 60 milioni di euro.

Se però il Lipsia ha aumentato il suo vantaggio su Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen lo deve al gol di Schick, che aveva portato in vantaggio i suoi nel primo tempo su assist di Werner. Costretto a giocare in dieci contro undici, il Lipsia non è riuscito a chiudere la partita e alla fine si è fatto rimontare sull’1-1. I tre punti di vantaggio su Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach a quattro giornate dal termine lasciano comunque un buon margine.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Cagnazzo (Daily Mail) su Mkhitaryan, Smalling e Pedro

Calciomercato Roma: parla Schick

Nel frattempo Schick in un’intervista a Sport Buzzer ha confermato la sua volontà di continuare al Lipsia. Queste le sue parole sulla trattativa con la Roma: “Non sono la persona giusta con cui parlarne, sono i due club a dover trovare un accordo. Ma ho detto tante volte che mi piacerebbe restare al Lipsia. La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo”.

Schick è convinto di potere fare ancora di più: “Sono soddisfatto, ma posso migliorare. Ho avuto all’inizio l’infortunio alla caviglia che mi ha condizionato, ma sono andato avanti. I tifosi non hanno ancora visto il miglior Schick, ma sto lavorando ogni giorno per far sì che succeda il prima possibile. Ora però vogliamo la qualificazione in Champions e per farlo serviranno qualità e mentalità”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!