Roma, Fonseca: «Giocare senza pubblico è terribile»

Paulo Fonseca ha tanta voglia di vincere in Italia e in Europa. E con la sua Roma, ovviamente. Il portoghese si è raccontato in una intervista realizzata dalla tv tematica della Roma ed in onda oggi sabato 6 giugno alle 12 e 21 su Sky Sport Serie A. Un appuntamento imperdibile per i tifosi giallorossi.

«Da ragazzo sognavo di giocare a calcio e sono stato un calciatore. Poi ho sognato di diventare un allenatore e oggi lo sono, all’inizio sognavo di allenare la Serie A portoghese e l’ho fatto, sognavo di allenare un grande club europeo e oggi mi ritrovo qui. A livello professionale mi sento molto realizzato» ha detto il portoghese.

«Adesso sogno di vincere trofei importanti, la Champions League o il campionato, uno dei principali campionati europei come quello italiano. Più in generale il mio sogno è essere felice ogni giorno, vivere la vita in modo tranquillo, ma anche in maniera emotiva. – ha detto ancora Fonseca – Per me la felicità è essere felici anche al di fuori del mondo del calcio».

Roma, Fonseca parla della ripartenza

Dopo aver parlato del suo lockdown romano a causa dell’emergenza coronavirus, l’allenatore della Roma ha parlato della ripresa del campionato. «La Roma è stata veramente esemplare in questa situazione, seguendo tutte le indicazioni del protocollo, dalla divisione nelle rispettive stanze, al mangiare separati. Praticamente stiamo insieme soltanto in campo per allenarci, si fa attenzione a tutto» ha detto.

All’Olimpico e negli altri impianti non ci sarà purtroppo nessuno sugli spalti. «Mi è già capitato di giocare senza pubblico, è terribile non avere i tifosi: è un qualcosa che cambia una partita, la rende più triste e meno emotiva. A maggior ragione qui a Roma, dove la Curva Sud ci sostiene sempre in modo così caloroso, dando un sostegno importante alla squadra. Non potremo contare sulla forza che i tifosi ci danno nei momenti difficili» ha detto ancora Fonseca.

