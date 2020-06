CALCIOMERCATO ROMA FUTURO ZANIOLO – I conti della Roma sono da risanare, questo è un dato certo, ma proprio per questo tutti gli addetti ai lavori, dal presidente James Pallotta al direttore Sportivo Gianluca Petrachi, compreso il tecnico Paulo Fonseca, sono a stretto contatto per portare a termine alcune operazioni di mercato.

Scambio Roma-Juventus, ecco la valutazione di Cristante e Mandragora

Tra queste non ci saranno quelle che riguardano le cessioni di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, blindati entrambi dalla società, anche se per il secondo il discorso è diverso per via della clausola rescissoria di 30 milioni di euro, nonostante il centrocampista romano e romanista ha sempre detto di voler restare, magari anche con la motivazione in più di diventare capitano della squadra.

Niente Tottenham per Zaniolo

Nelle ultime ore l’Inter aveva fatto una proposta di 25 milioni di euro più il cartellino di Radja Nainggolan per provare a riportare a Milano il talento classe ’99, offerta però rispedita al mittente. Nonostante l’infortunio occorso al gioiello della Roma, la sua valutazione è sempre molto alta, fatta in modo anche per allontanare le sirene dei top club europei.

Verso Roma-Sampdoria, Fonseca cambierà mezza squadra

Zaniolo, Alderweireld e Vertonghen

La pensa così proprio il Tottenham, che secondo quanto riportato dal portale d’oltremanica dailystar.co.uk, ha ufficialmente allentato la presa per il numero 22, dopo che la Roma ha richiesto ben 70 milioni di euro. La società londinese avrebbe messo sul piatto anche il cartellino del centrale difensivo Toby Alderweireld, sul quale c’è l’interesse dei giallorossi. Rimane comunque caldo l’asse Roma-Londra per la trattativa legata a Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con gli Spurs.

