Calciomercato Roma, inserimento dell’Inter su Zaniolo

ROMA – Nicolò Zaniolo sembra essere destinato a lasciare la Roma. La mancanza di risorse potrebbe costringersi il club giallorosso a privarsi del talento classe ’99 con la Juventus che da tempo segue da vicino il calciatore. Attenzione, però, all’Inter con Marotta che, secondo quanto scritto da cmweb.it, potrebbe mettere sul piatto una proposta di 25 milioni di euro più il cartellino di Nainggolan.

La controproposta

Offerta che sembra essere molto provocatoria visto che il belga è arrivato a Milano proprio nell’operazione che ha portato a Roma Zaniolo. Petrachi valuta una controproposta con Stefano Sensi da inserire in questa trattativa.

I nerazzurri potrebbero decidere di riscattare il cartellino del centrocampista dal Sassuolo per 20 milioni di euro e girarlo alla Roma per riportare Zaniolo in nerazzurro. Operazione complessiva da più di 50 milioni di euro con la Juve che resta alla finestra.

