Roma, per Zaniolo un altro passo verso il rientro

Nicolò Zaniolo sempre più verso il rientro in campo. Dopo il grave infortunio di cinque mesi fa il gioiello della Roma continua a lavorare per essere al più presto al servizio dell’allenatore.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per Zaniolo sta per arrivare il giorno più atteso da quando si è infortunato contro la Juventus. Il numero 22 giallorosso oggi si godrà la domenica di riposo concessa da mister Fonseca, ma domani tornerà a lavorare, seppur solo in parte, con il gruppo. Un segnale inequivocabile sul fatto che il jolly offensivo ormai ha recuperato in pieno ed è pronto ad affrontare i successivi step necessari per il ritorno in campo.

Che magari potrebbe avvenire anche nella fase finale di questa stagione. Nessuno ha chiaramente intenzione di forzare i tempi, visto che Zaniolo è la stella di questa Roma e rischiare una ricaduta in questo momento sarebbe davvero inutile. Il calciatore, che nel corso di questi cinque mesi ha seguito le indicazioni del club e anche cambiato dieta, è pronto a continuare a lavorare per essere al più presto a disposizione del mister. Ma ci vorrà ancora tempo.

Roma, i rumors di calciomercato su Zaniolo

Nel frattempo continuano i rumors sul suo futuro e soprattutto quelli legati all’interessamento della Juventus nei suoi confronti. Zaniolo ha più volte detto di trovarsi molto bene nella capitale e di voler continuare la sua avventura in giallorosso. Quello che sperano ovviamente anche i tifosi della Roma, che vogliono ancora ammirarlo a lungo all’Olimpico.

