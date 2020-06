CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS MANDRAGORA CRISTANTE – Ieri vi abbiamo parlato dell’asse molto caldo tra la società giallorossa e quella bianconera sulla trattativa (almeno una) che potrebbe apprestarsi a concludersi nei prossimi mesi. Sono tanti i nomi in ballo, da Rugani a Mandragora da una parte, a Cristante e Under dall’altra. Attualmente però una sembrerebbe ben avviata.

Mandragora-Cristante verso la conclusione

Si sta definendo sempre di più lo scambio dei cartellini di Rolando Mandragora (22) da una parte e Bryan Cristante (25) dall’altra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il primo verrà riacquistato dalla Vecchia Signora per 26 milioni di euro, sfruttando il diritto di recompra inserito proprio nell’estate del 2018, quando l’Udinese lo comprò per 20 milioni di euro.

Per il secondo, invece, nonostante sia un profilo che piace al tecnico Paulo Fonseca, c’è da registrare il rosso in bilancio della società che è costretta a valutare qualsiasi opzione possibile per risanarlo, senza toccare i big come Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Valutazione Cristante e Mandragora

Sempre secondo il noto quotidiano sportivo, per entrambi i centrocampisti la valutazione sarà di 35 milioni di euro. Questo permetterà quindi di fare una plusvalenza di 9 milioni di euro dalla Juventus e ben 17 per il club capitolino. In questa stagione il giocatore dell’Udinese ha realizzato 3 gol e fornito 3 assist in 27 presenze, mentre 1 gol e 2 assist in 21 apparizioni per l’ex Milan, Atalanta e Benfica.

