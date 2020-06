Calciomercato Roma, Bonaventura ora è più lontano

Una delle mosse probabili del prossimo calciomercato Roma sarà quella relativa all’ingaggio di giocatori svincolati. Elementi che potranno essere presi a costo zero e dunque il prezzo del loro cartellino non inciderà sulle casse societarie.

I giallorossi hanno la necessità di risparmiare in questo periodo e per questo motivo il direttore sportivo Petrachi nella sua lista dei possibili acquisti avrebbe anche alcuni elementi che a breve saranno liberi, non appena scadranno i loro contratti.

La Roma avrebbe quasi chiuso, almeno così sembrano essere sicuri in Inghilterra, meno in Spagna, per l’attaccante esterno Pedro del Chelsea. Un giocatore che a 33 anni può ancora fare la differenza con il suo talento e con il suo dna vincente. E rimane il difensore Vertonghen una valida opzione nel caso in cui Smalling non potrà continuare a indossare la maglia della Roma. Novità invece sembrerebbero esserci attorno a Bonaventura.

Calciomercato Roma: Bonaventura più vicino al Torino

Il polivalente centrocampista Giacomo Bonaventura a breve lascerà il Milan per fine contratto e sono tante le squadre a lui interessate. Il giocatore sembrava essere molto vicino all’accordo con la Roma nelle passate settimane, ma come afferma Tuttosport lo scenario sul suo futuro è cambiato.

La Roma si sarebbe un po’ defilata dall’affare e Bonaventura sarebbe dunque molto vicino all’accordo con il Torino del patron Cairo. Con l’Atalanta che però pure spera di convincere il calciatore a vestire il nerazzurro.

