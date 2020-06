Calciomercato Roma, Pedro si libera subito dal Chelsea?

Calciomercato Roma, l’attaccante del Chelsea Pedro potrebbe liberarsi già il 30 giugno: è indeciso se firmare la mini estensione di contratto.

Ormai è risaputo che l’attaccante esterno del Chelsea Pedro è un obiettivo di calciomercato della Roma. Potrebbe arrivare a parametro zero nel corso della prossima estate, e le trattative in tal senso sembrano bene avviate. La novità dell’ultima ora riportata in Inghilterra dal Daily Mail è che Pedro potrebbe liberarsi già il 30 giugno e non finire la stagione con il Chelsea.

Calciomercato Roma, Pedro si liberà già il 30 giugno?

Pedro infatti avrebbe momentaneamente rifiutato di firmare il mini-rinnovo del contratto che permetterebbe al Chelsea di utilizzarlo nella parte finale della stagione, nelle partite di campionato dopo il 30 giugno. In particolare Pedro avrebbe fatto questa scelta in segno di solidarietà nei confronti di Willian, anche lui nella stessa situazione in scadenza il 30 giugno 2020, ma indeciso se restare ancora a Londa o meno. L’ex nazionale spagnolo non vuole essere il primo a chiudere l’accordo per terminare la stagione in corso, e così resta tutto in ballo.

In ogni caso, anche senza rinnovo, il club che ingaggerà a parametro zero Pedro non potrà impiegarlo prima della fine della stagione 2019/2020 come da regolamento Fifa.

