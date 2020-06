Roma, Dzeko l’arma in più per il finale di stagione

La Roma scalda i motori. Il primo match dei giallorossi alla ripresa delle ostilità dopo l’emergenza Coronavirus è fissato per il 24 giugno, quando l’undici di Paulo Fonseca affronterà la Sampdoria.

Paulo Fonseca e i suoi ragazzi hanno lavorato molto in questi giorni per farsi trovare pronti quando ci sarà da scendere in campo. Sanno benissimo che li attende un vero e proprio tour de force fino al 2 agosto in serie A. Si giocherà ogni tre giorni. E poi ci sarà da affrontare l’Europa League.

Proprio per questo motivo l’allenatore portoghese avrà di fatto bisogno dell’intera rosa e le cinque sostituzioni a partita potrebbero essere un’arma in più da sfruttare per il tecnico, consapevole di avere una rosa importante e con diverse alternative. Ci sono però dei giocatori dei quali sarà impossibile fare a meno.

Roma, l’esperienza di Dzeko conterà tanto

In questo mese e mezzo di calcio filato servirà la freschezza atletica dei giocatori più giovani, lo sprint degli esterni offensivi. Ma sopratutto i gol di Edin Dzeko. Il bosniaco è abituato a riposare poco, è stato uno degli elementi più utilizzati da Fonseca e lo sarà anche in questo periodo. Del resto – come sottolinea Il Corriere della Sera – finora ha realizzato 15 centri e fornito 9 assist ai compagni. La sua centralità nel gioco del portoghese è indiscutibile. Fonseca dal canto suo dovrà essere bravo a gestirlo al massimo e le cinque sostituzioni saranno un valido aiuto per consentirgli di rifiatare quando sarà possibile.

