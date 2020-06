Roma, l’ex Menez è pronto a tornare in Italia?

Jeremy Menez è un giocatore che ha lasciato buoni ricordi con la maglia della Roma. Calciatore di grande tecnica e con ottime capacità di dribbling, in giallorosso ha militato dal 2008 al 2011 collezionando 84 presenze e 7 gol. Poi il passaggio alla corazzata Psg, quindi il ritorno in serie A con il Milan prima di girovagare per il mondo, vestendo anche la maglia dell’America, club di Città del Messico.

La sua ultima esperienza in Ligue2, con la maglia del Paris Fc, altra squadra della capitale francese. Ma ora per lui è arrivato il momento dell’addio. “Vorrei ringraziare tutto il club e i miei compagni di squadra con cui ho avuto un grande anno. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. E questa è la cosa più importante. Per il resto, ho parlato con il Presidente e i dirigenti e abbiamo deciso di fermarci per diversi motivi personali. Ora auguro tanta felicità al Paris FC” ha scritto il giocatore sul sito web di quella che ormai può considerarsi la sua ex squadra.

Menez nei sogni della Reggina?

Come riporta anche Il Corriere dello Sport, il talentuoso calciatore francese, ormai 33enne, potrebbe tornare in Italia. Perché sulle sue tracce ci sarebbe l’ambiziosa Reggina, squadra che è ad un passo dalla promozione in serie B ed è intenzionata a costruire una rosa di grande spessore. Non ci sono dubbi sul fatto che Menez nella cadetteria farebbe davvero la differenza con la sua velocità e la sua tecnica. La sua esperienza italiana ripartirà dallo Stretto?

