Roma, Petrachi avvisa i calciatori: “Il campionato è vicino”

Il direttore sportivo della Roma Petrachi in un’intervista a Sky Sport ha spronato i calciatori a dare di più in vista della ripresa.

In questi ultimi giorni si sta parlando tanto dei problemi finanziari della Roma e del calciomercato che verrà. C’è però un finale di campionato da giocare, molto importante. Perché se la Roma riuscirà a superare l’Atalanta al quarto posto e a tornare in Champions League, gli incassi aumenterebbero di conseguenza e ci sarebbero meno sacrifici da fare in ottica calciomercato. Petrachi lo sa benissimo ed è per questo che vuole il massimo dai suoi calciatori, e lo ha fatto capire in un’intervista rilasciata a Sky Sport. L’intervista verrà trasmessa integralmente domani, ma già dall’anteprima si capisce benissimo il messaggio di Petrachi.

Roma, le parole di Petrachi

Cosa farete quando tornerete?

“Soprattutto i primi giorni ho visto grande voglia, cattiveria e concentrazione. Questa ultima settimana li ho visti un po’ così, quindi devo fargli capire che ci stiamo avvicinando al campionato. All’inizio è stato molto bello stare insieme e ritrovarsi. Siamo una famiglia, ma come tutti i figlioli ogni tanto uno ti scappa, uno esce, uno fa…”

Quindi lei è il padre severo che dà le punizioni?

“Mio padre mi diceva sempre di amare chi mi fa piangere e non chi mi fa ridere”.

Come sarà il mercato?

“Tutti aspettano, nessuno fa una prima mossa. Anche su giocatori che hanno fatto bene”.

