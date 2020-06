Roma, nuovo stop per Zaniolo: operazione al naso

Il giovane campione della Roma Zaniolo mercoledì sarà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per risolvere l’ipertrofia dei turbinati.

Niccolò Zaniolo dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Stavolta però niente di grave. Come riportato da Sky Sport, il giovane trequartista giallorosso – al centro di numerose voci di calciomercato – mercoledì si sottoporrà a un leggero intervento. Lo farà per risolvere l’ipertrofia dei turbinati migliorando così la sua capacità di respirazione.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, il punto su Smalling e le altre trattative

Roma, Zaniolo al centro di tante voci di calciomercato

Intanto Zaniolo resta sempre al centro di numerose voci di calciomercato. Qualcosa di inevitabile, visto il potenziale del ragazzo corteggiato da mezza Europa. Nelle scorse settimane si è parlato dell’interessamento del Liverpool, che in passato ha già comprato dai giallorossi Salah e Alisson poi diventati campioni d’Europa.

In Italia c’è l’interesse risaputo della Juventus, che avrebbe proposto come parziale contropartite Bernardeschi. E poi c’è pure un recente inserimento da parte dell’Inter. La Roma farà di tutto per trattenere Zaniolo, ma i conti in rosso e il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin saltato per l’emergenza coronavirus, rendono tutti gli scenari possibili. E se dovesse arrivare un’offerta cash da 70 milioni di euro, potrebbe anche essere sacrificato.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!