CALCIOMERCATO ROMA PAU LOPEZ SUL MERCATO – Arrivato lo scorso luglio per 23,5 milioni di euro dal Betis Siviglia, il futuro di Pau Lopez non è più sicuro. L’estremo difensore spagnolo, prelevato dal ds attuale Gianluca Petrachi, ha dovuto prendere le redini di Olsen, acquistato a sua volta un anno prima dall’allora direttore sportivo Monchi. Bisognerà capire poi se lo svedese tornerà nella capitale nella prossima sessione di calciomercato, se rimarrà nel Cagliari oppure se andrà altrove.

Cessione Pau Lopez

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘La Repubblica’, il club capitolino ha estrema necessità di fare cassa e tolti i blindati Mancini, Zaniolo e Lorenzo Pellegrini (sul quale però la Roma potrebbe non decidere causa clausola rescissoria da 30 milioni di euro, ndr), tutto il resto della Roma è potenzialmente in vendita. Nessuno, eccezion fatta per quelli poc’anzi nominati, dunque, è sicuro di rimanere.

Rendimento Pau Lopez e situazione portieri

Sarà difficile, nel caso, fare una plusvalenza sul portiere spagnolo, ma qualora dovesse arrivare la Roma la valuterà e. nel caso, accoglierà come farà su tutti. In questa stagione 34 presenze per Pau Lopez, con 43 gol subiti e 9 clean sheet. Tutte queste valutazioni verranno poi fatte al termine di questa stagione. Per quanto riguarda gli altri portieri in rosa, Mirante ha un’altra stagione di contratto, Fuzato andrà in prestito, mentre potrebbe essere promosso Cardinali. La pista più concreta come rinforzo per il parco portieri rimane quella di Rafael, in scadenza di contratto con il Cagliari.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!