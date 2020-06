Calciomercato Roma, c’è la frenata per Pedro: ecco la valutazione

CALCIOMERCATO ROMA PEDRO CHELSEA – Le prossime date per la sessione di calciomercato ‘estiva’ sono state comunicate ufficialmente ieri: dal 1 settembre 2020 al 5 ottobre 2020 (4-31 gennaio 2020 quelle del prossimo inverno). Dunque tutti i nuovi arrivati potranno giocare con le rispettive nuove squadre già dal prossimo settembre, mese indicativamente calcolato per l’inizio della prossima stagione. La situazione legata ad uno dei profili che più piace alla Roma e al suo tecnico Paulo Fonseca, è quello di Pedro, in scadenza di contratto con il Chelsea.

Ieri vi abbiamo parlato della possibilità che lo spagnolo non prolunghi il proprio contratto fino al termine della stagione con i blues, concludendo così la sua esperienza londinese il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la dirigenza giallorossa sta effettuando ulteriori valutazioni sull’ex giocatore del Barcellona, nonostante l’accordo si sia trovato su un biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni di euro netti a stagione, il nuovo tetto massimo del club capitolino.

E’ arrivata una brusca frenata nella trattativa con il giocatore, continuando a fare delle valutazioni sull’ingaggio, appunto, ma soprattutto sull’età, con Pedro che compierà 33 anni il prossimo 28 luglio. In questa stagione il suo rendimento è stato di 2 gol e 3 assist in 18 presenze con la maglia del Chelsea.

