Calciomercato Roma, Mkhitaryan ha le idee chiare sul futuro

Il calciomercato Roma ha due grossi nodi da sciogliere. Il primo è la conferma di Smalling, il secondo è quella di Mkhitaryan. L’armeno ha avuto un ottimo impatto in giallorosso e Fonseca ne apprezza molto le qualità. Prenderlo a titolo definitivo non sarà semplice viste le richieste del suo club l’Arsenal, che lo valuta attorno ai 20 milioni nonostante il suo contratto scadrà nel 2021. Nel frattempo il giocatore ha ribadito il suo attaccamento ai colori giallorossi.

Calciomercato Roma: cosa ha detto Mkhitaryan

L’armeno ha parlato al Futbol Grant Wahl podcast ribadendo come la sua volontà sarebbe quella di rimanere nella capitale, passando di fatto la palla alla società. «Mi piace Roma come città e la Roma come club, vorrei poter restare qui più a lungo ma non dipende da me. Sto facendo del mio meglio, mi sto allenando, sto imparando l’italiano per migliorare, quindi vediamo cosa succederà dopo» ha detto Mkhitaryan.

«La filosofia calcistica del mister mi piace. Sono molto contento di giocare questo tipo di calcio perché mi fa divertire. Mi piacerebbe essere alla Roma la prossima stagione e non solo la prossima, magari per qualche altro anno. Ho ancora un contratto con l’Arsenal, non dipende da me. Spetta all’Arsenal e alla Roma riuscire a trovare un accordo» ha detto ancora l’armeno.

«Il mio pensiero è giocare, allenarmi duramente e guardare avanti. Se non starò a Roma e dovrò tornare all’Arsenal, non mi lamenterò. La vita calcistica cambia così in fretta che devi essere pronto a giocare ovunque tu sia» ha concluso il giocatore giallorosso.

