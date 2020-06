Calciomercato Roma, le date delle finestre dei trasferimenti

Il consiglio federale che si è tenuto ieri non ha solo preso delle decisioni importanti relativamente alla ripartenza della serie A (fissata per il 20 giugno) ma anche sul calciomercato. Adesso sono ufficiali le date dei prossimi trasferimenti.

Date che ovviamente interessano da vicino anche la Roma, che è destinata ad essere una protagonista della prossima sessione, con la speranza ovviamente che il club giallorossa possa riuscire a non cedere i suoi pezzi pregiati e magari portare a casa dei giocatori importanti per Paulo Fonseca.

E’ chiaro che dopo l’emergenza Coronavirus e la ripartenza dei tornei che farà rimanere in campo fino ad agosto inoltrato, il calciomercato sarà spostato un po’ più avanti, in modo da poter operare a bocce ferme. Una volta tanto insomma sotto l’ombrellone si parlerà di calcio giocato più che di rumors di mercato.

Calciomercato: le date estive e invernali

Cambia dunque la finestra “estiva” del calciomercato, che non si terrà più fino alla fine del mese di agosto. Anzi, si parte proprio il primo giorno di settembre per concludere il cinque ottobre. Poco più di un mese per mettere nero su bianco e portare a casa gli obiettivi per rinforzare la rosa.

Anche se probabilmente i direttori sportivi inizieranno a muoversi con largo anticipo. Non cambiano invece le date del calciomercato invernale, che si terranno come ogni anno a gennaio. Si comincia giorno 4 gennaio per chiudere le trattative invece il 31 gennaio.

