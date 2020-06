Calciomercato Roma, nome insolito per il figlio di Gotze

Mario Gotze è stato uno dei giocatori maggiormente accostati al calciomercato Roma nelle ultime settimane. Il trequartista tedesco a breve infatti lascerà il Borussia Dortmund per fine contratto e sarà uno dei calciatori sui quali si scatenerà un’asta per prenderlo a parametro zero.

La Roma tuttavia sembra essersi defilata, puntando su Pedro nel suo ruolo. Ma questo non toglie che Gotze rimanga uno dei pezzi pregiati del calciomercato, che quest’anno inizierà l’1 settembre per concludersi il 5 ottobre.

Gotze, il primo figlio si chiama Rome

Magari sarà solo una combinazione, ma Gotze è diventato per la prima volta papà nei giorni scorsi e ha chiamato il figlio proprio Rome. L’annuncio è arrivato via social dallo stesso calciatore. “Nostro figlio Rome è nato il 5 giugno. Siamo più che benedetti. Rome e la sua mamma stanno bene”.

Un nome decisamente particolare, che per assonanza fa subito pensare alla capitale e ai colori giallorossi, come riporta anche “Il Romanista”. Nessun indizio di calciomercato, però, ci mancherebbe. Il futuro di Gotze pare essere lontano dall’Italia, anche se a lui sono interessati anche altri club del nostro campionato.

