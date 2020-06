Roma, altri striscioni contro il presidente Pallotta

James Pallotta continua ad essere nel mirino della tifoseria della Roma. Il presidente giallorosso è stato oggetto di altri due striscioni apparsi sotto la sede degli uffici della società all’Eur e all’esterno dei cancelli di Trigoria, come riporta anche “Il Tempo”.

La cessione della società giallorossa continua ad essere oggetto di grandi dibattiti all’interno della tifoseria. I conti in rosso del club fanno pensare alla possibile cessione di alcuni prezzi pregiati dei quali la Roma proprio non può fare a meno. Primo tra tutti Nicolò Zaniolo, ma anche Lorenzo Pellegrini. Si teme dunque un possibile ridimensionamento.

E si resta anche in attesa di notizie riguardanti l’ingresso di nuovi possibili soci o una nuova possibile trattativa con Dan Friedkin, a favore del quale sono stati affissi dei volantini a New York.

L’assenza di Pallotta da Roma

Il presidente della Roma Pallotta ormai da quasi due anni non mette più piede nella capitale e difficilmente lo farà in questo periodo di contestazioni. Nel frattempo la squadra sta lavorando in vista della ripresa delle ostilità. Conquistare un piazzamento Champions oppure vincere l’Europa League sarebbe fondamentale non solo da un punto di vista sportivo, ma anche da quello economico. Per cui in questi due mesi Fonseca e i suoi ragazzi saranno chiamati a dare davvero il massimo.

