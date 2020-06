In un calciomercato fatto di scambi, Juventus e Roma potrebbero mettere in piedi diverse operazioni e gli ultimi rumors parlano anche di Dzeko e Higuain

Nonostante le smentite di ieri sulle possibili operazioni Mandragora e Rugani, le voci su una possibile sinergia di calciomercato tra Juventus e Roma si susseguono senza soluzione di continuità. Dopo aver coinvolto in una potenziale trattativa anche Bernardeschi, Romero, Cristante, Kluivert, Under e Zaniolo, le ultime indiscrezioni stanno riportando in auge il nome di Gonzalo Higuain, in uno scenario che sembra tuttavia ad oggi molto complicato.

Calciomercato Roma, scambio Dzeko-Higuain: la situazione

Non solamente per i calciatori coinvolti, ma anche per le modalità dell’eventuale trattativa. Secondo ‘7 Gold’, infatti, la dirigenza giallorossa avrebbe chiesto di intavolare uno scambio alla pari tra Edin Dzeko e il Pipita. Dopo l’ultimo rinnovo, il bomber giallorosso ha praticamente raggiunto lo stipendio percepito dall’argentino in bianconero, ma il bosniaco viene considerato un tassello fondamentale da Paulo Fonseca.

Difficile dunque immaginare, a meno di clamorosi colpi di scena, che sia proprio la Roma a farsi viva per proporre un’operazione di questo tipo, anche se lo stesso Petrachi ha riconosciuto che quello in arrivo sarà un calciomercato fatto di scambi.

