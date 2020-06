Calciomercato Roma, l’ex direttore sportivo Monchi prova il dispetto

Calciomercato Roma, il Siviglia punta un obiettivo dei giallorossi: l’ex direttore sportivo Monchi prepara il dispetto a Petrachi.

La Roma è fortemente interessata all’attaccante esterno spagnolo Pedro. Il calciatore attualmente in forza al Chelsea è in scadenza di contratto ed è libero di firmare per un’altra squadra in vista della prossima stagione. I contatti sono già stati inviati e più fonti affermano che Pedro si sia già promesso ai giallorossi.

Prima di ingaggiare un calciatore però visti anche i conti in rosso del club, il direttore sportivo Petrachi deve assicurarsi di trovare sistemazione ai tanti esuberi. Esuberi che nel ruolo occupato da Pedro, soprattutto in caso di arrivo dello spagnolo, diventerebbero troppi. E così visto che la Roma non può chiudere l’affare ci sono altre società che stanno provando a inserirsi nella trattativa.

Calciomercato Roma, il Siviglia piomba su Pedro

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, in particolare il Siviglia sarebbe piombato sul calciatore. L’ex direttore sportivo della Roma Monchi sarebbe pronto a fare uno scherzetto al suo collega Petrachi. I contatti con il calciatore sono ancora in corso, ma Pedro avrebbe già scelto la Roma dicendo no anche ad altri club di Premier League. Resta il problema dei tempi dilatati: saprà mantenere a lungo la promessa fatta, vista la necessità della Roma di piazzare prima almeno due tra Pastore, Kluivert, Perotti e Under?

