Calciomercato Roma, due squadre di Mls su Pastore

Ancora voci di calciomercato Roma prima della ripresa delle ostilità in serie A, che riprenderà il prossimo 20 giugno dopo l’emergenza Coronavirus. Nonostante la finestra dei trasferimenti sia stata spostata all’1 settembre (e fino al 5 ottobre) sono tanti i rumors che si accavallano riguardo i giallorossi.

La Roma sarà senza ombra di dubbio alle prese con diverse cessioni. L’obiettivo della dirigenza è quella di riuscire a recuperare delle somme importanti cedendo quei giocatori che non sembrano rientrare nei piani tecnici della società. E che allo stesso tempo hanno degli ingaggi alti che incidono sulle casse del club.

Uno di questi è senz’altro Javier Pastore. Il talento del calciatore argentino non si discute, quando è stato a disposizione ha dispensato lampi di classe. Ma in campo si è visto davvero troppo poco, a causa dei numerosi infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità.

Calciomercato Roma: Pastore negli Usa?

Pastore vorrebbe rimanere in giallorosso, tuttavia il club è intenzionato a prendere in considerazione eventuali offerte che arriveranno per lui. E secondo Sky Sport Italia, la Major League Soccer, ovvero il massimo campionato americano, potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Ci sarebbero infatti due squadre che sarebbero pronte ad accogliere in rosa il trequartista argentino investendo su di lui. Vale a dire Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders. Saranno loro a sferrare l’attacco per portare Pastore negli States?

