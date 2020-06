Calciomercato Roma, c’è pure l’Inter su Lorenzo Pellegrini

Calciomercato Roma, secondo Sky Sport anche l’Inter sta seguendo con interesse le trattative per il rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini.

Lorenzo Pellegrini non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma. L’emergenza coronavirus, lo stop alla trattativa per la cessione del club da Pallotta a Friedkin e i conti in rosso hanno posticipato la trattativa. Il contratto del resto scade nel 2022 e c’è ancora tempo per il rinnovo. Però le ottime prestazioni di Lorenzo Pellegrini – soprattutto nel corso del girone di andata – hanno attirato le attenzioni dei grandi club europei. C’è una clausola che permette a Pellegrini di liberarsi dall’attuale contratto con il pagamento di 30 milioni di euro pagabili in due rate. La volontà del calciatore è sempre stata quella di continuare nella Roma e di non approfondire altre proposte, però sarà consigliabile non andare troppo per le lunghe.

Calciomercato Roma, la situazione Pellegrini

Per evitare quello che sarebbe un addio pesante per tutto l’ambiente, e a una somma forse minore rispetto a quella che potrebbe pretendere la Roma per un calciatore del calibro di Pellegrini, l’augurio è che le trattative possano riprendere al più presto. Oggi a Trigoria – secondo quanto riferito da Paolo Assogna a Sky Sport – c’è stato il procuratore di Pellegrini, chissà se per iniziare a trattare il rinnovo. Pellegrini attualmente non percepisce uno stipendio da top player e nei prossimi mesi si aspetta concretezza da parte della Roma. Sul calciatore ci sono infatti Borussia Dortumund, Paris Saint Germain e anche l’Inter. Pronte ad approfittare di una eventuale rottura di Pellegrini con il club giallorosso.

