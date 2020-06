Calciomercato Roma: Spinazzola piace alla Fiorentina, offerti Hendrick e Nunez

Ancora nomi di calciomercato Roma nonostante ormai manchi davvero poco alla ripresa ufficiale delle competizioni calcistiche in Italia. Ieri il direttore sportivo Petrachi in una intervista a Sky ha parlato di alcune situazioni, soprattutto della volontà del club di tenersi stretti Pellegrini e Zaniolo.

Per farlo la Roma dovrà però cercare di recuperare delle somme importanti dalla cessione di quei calciatori che non rientrano nei piani del club e che magari nello stesso tempo hanno degli ingaggi alti che pesano sulle casse societarie. Se per Pastore pare siano arrivate offerte dagli States, la Roma aspetta dei compratori per Under e Florenzi, le cui cessioni potrebbero garantire delle plusvalenze.

Calciomercato Roma: Spinazzola piace alla Fiorentina

Nel frattempo come riporta “La Nazione” la Fiorentina sarebbe interessata al terzino sinistro della Roma Spinazzola (oltre che all’ex Nainggolan) e per portarlo in Toscana avrebbe pronta un’offerta di 20 milioni di euro. Spinazzola passerebbe in viola a titolo definivo. Per quanto riguarda Under, Tuttosport ha riportato un interesse della Juventus. Il turco piace molto a Sarri e viene valutato attorno ai 30 milioni. Cifra da ammortizzare offrendo in cambio il difensore Romero.

Per quanto riguarda il calciomercato della Roma in entrata, ai giallorossi è stato proposto da alcuni intermediari il centrocampista del Burnley Jeff Hendrick, che non rinnoverà il suo contratto e dunque potrebbe arrivare a parametro zero. “Il Tempo” invece parla di un’altra proposta per i giallorossi, quella fatta per l’attaccante dell’Almeria Darwin Nunez che in questa stagione ha segnato 12 gol in 20 gare.

