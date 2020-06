CALCIOMERCATO ROMA FUTURO UNDER – Nonostante l’arrivo di Carles Perez nella scorsa sessione di mercato, solamente due partite di Europa League (le due sfide contro il Gent) e la sfida di Bergamo contro l’Atalanta in campionato ha saltato Cengiz Under. Il grave rosso in bilancio però della società capitolina dovrà portare per forza di cose a cession importanti nella prossima sessione di calciomercato, quella che ci sarà dal 1 settembre al 5 ottobre 2020.

Roma, cessione Under

Uno dei più appetibili è sicuramente Cengiz Under, esterno offensivo mancino classe ’97 che la Roma dell’allora diesse Monchi prelevò dall’Istanbul Basaksehir nell’estate del 2017 per 13,4 milioni di euro più 1,5 di bonus. Fino a gennaio il suo valore era probabilmente tre volte superiore, ma la pandemia del Coronavirus porterà una leggera riduzione sul costo totale del suo cartellino.

Ecco quanto costa Cengiz Under

Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta sul proprio profilo Twitter, il turco continua a piacere a Juventus e Napoli, ma ci sono anche due club di Premier League. La valutazione che la Roma fa del giocatore è di 30 milioni di euro.

