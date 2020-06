Calciomercato Roma, addio Zaniolo: cambiano le quote dei bookmaker

Calciomercato Roma, cambiano le quote dei bookmaker per la cessione di Nicolò Zaniolo: tifosi giallorossi sempre più preoccupati.

Niccolò Zaniolo oggi ha subito un intervento chirurgico, perfettamente riuscito. L’attaccante giallorosso è stato sottoposto a un intervento non invasivo per risolvere l’ipertrofia dei turbinati, in modo da migliorare la respirazione. Lo stesso Zaniolo ha commentato l’intervento con un post su Instagram in cui ha scritto: “Da adesso, giuro, faccio i buchi in campo. Ci vediamo tra poco!”.

Costretto al riposo per due o tre giorni, Zaniolo potrà poi regolarmente tornare ad allenarsi. Lo stop del campionato per l’emergenza coronavirus gli ha dato una seconda chance. Potrà giocare parte del finale di campionato e se tutto andrà bene anche gli Europei con l’Italia, rimandati al 2021. Il suo futuro alla Roma però non pare più così certo: proprio l’emergenza coronavirus ha fatto saltare il passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin. E con i conti in rosso proprio Zaniolo potrebbe essere uno dei calciatori sacrificati in sede di calciomercato.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, Higuain: clamoroso scambio con la Juventus

Calciomercato Roma, addio di Zaniolo più probabile?

Le preoccupazioni dei tifosi che non vorrebbero perdere il calciatore di maggiore talento e prospettiva sono aumentate in questi giorni. E anche le quote dei bookmaker confermano il fatto che l’addio di Zaniolo, seppure ancora molto difficile, è diventato più probabile rispetto a poche settimane fa.

Come riporta Agipronews alla possibilità di una cessione di Zaniolo credono i bookmaker e soprattutto i quotisti di Sisal Matchpoint. Già ad aprile era stata aperta una scommessa sulle possibili destinazioni del fuoriclasse romanista, ma le quote ora sono cambiate. L’ipotesi più probabile rimane sempre una permanenza in giallorosso, anche se la quota è passata da 1,33 a 1,38. In sensibile calo l’ipotesi Juventus, che da 7,50 passa a 4,50 (entro le ore 23 del 5 ottobre 2020). Più defilate tutte le altre. L’Inter, da 9,00, è salita a 12,00, mentre l’ipotesi estera sembra non attrarre più di tanto. Manchester United in quota a 16,00, proprio come il Paris Saint Germain.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!